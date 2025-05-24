В Ульяновской области из горящего автомобиля спасли четырехлетнего ребенка

Сегодня днем, 24 мая, поступило сообщение о загорании автомобиля на ул. Свияжская в населенном пункте Арбузовка Цильнинского района. На момент возникновения пожара в автомобиле находился четырехлетний ребенок. Об этом сообщает МЧС Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Очевидцы произошедшего ликвидировали возгорание огнетушителями до прибытия подразделений пожарной охраны. В ведомстве отмечают, что «благодаря оперативным действиям граждан трагических последствий удалось избежать». Мальчик госпитализирован.

Специалисты СК и МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева