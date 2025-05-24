В Геленджике ожидают более 4,7 миллионов туристов

В преддверии летнего курортного сезона в Геленджике провели расширенное заседание Совета безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В этом году мы ожидаем более 4,7 млн туристов. Это масштабная нагрузка на все системы: от медицины и транспорта до санитарной, антитеррористической и пожарной безопасности»,— написал господин Богодистов.

По его словам, в Геленджике проводятся проверки объектов с массовым пребыванием, пляжей, транспортных узлов. С 1 июня в условиях высокого турпотока полицию курорта усилят приданными силами.

В городской больнице и поликлинике пополнили запас медикаментов, провели переподготовку персонала, усилили диспетчерскую службу по линии 103 и 112. Скорая помощь также переходит на усиленный режим работы. В сезон количество вызовов доходит до 300 в сутки. Сейчас работают 5 бригад, ещё 20 специалистов будут привлечены дополнительно.

В 2025 году на территории Геленджика в курортный сезон будут работать 74 пляжа. Летом откроют три новые пляжные территории. Официальное открытие купального сезона запланировано на 1 июня.

Алена Воробьева