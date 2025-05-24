СК начал проверку по факту избиения подростка в Ростове группой сверстников
В Ростове-на-Дону группа подростков избила 15-летнего парня. Следователи начали проверку по факту происшествия, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сказано в сообщении, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.