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СК начал проверку по факту избиения подростка в Ростове группой сверстников

В Ростове-на-Дону группа подростков избила 15-летнего парня. Следователи начали проверку по факту происшествия, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.

Мария Иванова

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