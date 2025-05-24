Главе СКР доложат по обращению жителей СНТ Энгельсского района

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину доложить о ходе проверки по обращению жителей СНТ Энгельсского района о возможных неправомерных действиях председателя. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее жители СНТ Энгельсского района в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в соцмедиа, расссказали о неправомерных действиях председателя садоводческого товарищества. Они отметили, что мужчина требует с них необоснованные взносы, на имущество в частности, не принадлежащее товариществу.

Авторы обращения полагают, что председатель СНТ использует расчетный счет товарищества в личных целях. Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку.

Павел Фролов