В Татарстане направят 2,5 млрд рублей из республиканского бюджета и 12 млн рублей из местных бюджетов на детский отдых в республике. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На организацию детского отдыха в Татарстане выделят 2,5 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ На организацию детского отдыха в Татарстане выделят 2,5 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Татарстане со следующей недели стартует летняя оздоровительная кампания, в ходе которой отдохнут 154,5 тыс. детей. Отдых обеспечат 1620 организаций. Глава республики уточнил, что более 50 тыс. бесплатных путевок предусмотрено для детей из трудных семей, сирот, детей-инвалидов и семей участников СВО.

В этом учебном году школы Татарстана выпускают 46,2 тыс. девятиклассников и 15,3 тыс. одиннадцатиклассников. Рустам Минниханов поручил муниципальным властям и руководителям образовательных учреждений обеспечить организованное и безопасное проведение итоговых мероприятий, включая экзамены.

Влас Северин