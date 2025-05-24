Жительнице Владикавказа грозит до пяти лет за кражу кошелька

Во Владикавказе задержали женщину, подозреваемую в краже кошелька с деньгами и банковскими картами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция начала расследование после заявления 51-летней местной жительницы. Она сообщила, что потеряла кошелек при неизвестных обстоятельствах.

Оперативники быстро установили личность подозреваемой. Ею оказалась женщина 1967 года рождения. Выяснилось, что она нашла кошелек на скамейке и вместо того, чтобы вернуть его, забрала. Деньги она потратила, а карты выбросила.

Полицейские изъяли кошелек и скоро вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Андрей Николаев