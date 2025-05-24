«Инкаб» закрывает совместный проект с директором компании «Роснано»

Учредители ООО «Инкаб Холдинг» решили ликвидировать компанию. Объявление было опубликовано на «Федресурсе», сообщает сервис «СПАРК-Интерфакс». Решение о ликвидации было принято общим собранием участников ООО 19 мая, ликвидатором назначен гендиректор ООО «Окей-Кабель» Вадим Солтаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Инкаб Холдинг» было создано в начале 2024 года в Москве с уставным капиталом 1 млн руб. 90% ООО получил владелец «Инкаба» Александр Смильгевич, 10% — гендиректор входящего в «Роснано» АО «Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.

Александр Смильгевич пояснял «Ъ-Прикамье», что ООО «Инкаб Холдинг» создано со вспомогательными целями. «Его задача — формировать поддержку кабельной отрасли, лоббировать ее интересы на федеральном уровне в Москве»,— рассказал бизнесмен. Он также сообщил, что новое юрлицо планировало претендовать на получение государственной поддержки.

В 2024 году ООО получило убыток в размере 362 тыс. руб., выручки не показало.

Отметим, что в 2024 году «Инкаб» зарегистрировал еще одну компанию — «Инкаб Холиднг», уже в Пермском крае и в форме АО, с рекордным уставным капиталом 8 млрд руб.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптические кабели для всех отраслей промышленности и разных сфер применения. За 2023 год выручка общества составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 489,7 млн руб. За 2024 год холдинг показатели не публиковал.