В Марий Эл на поддержку предпринимательства в 2025 году выделят 27 млн рублей

В Марий Эл на поддержку предпринимательства в 2025 году выделят около 27 млн рублей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сейчас в Марий Эл действуют 22,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а также более 39 тыс. самозанятых. Малый и средний бизнес формирует 30% валового регионального продукта и обеспечивает работой треть трудоспособного населения.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев отметил, что предпринимательский сектор продолжает расти. За последние четыре года число занятых в этой сфере увеличилось на 36%.

Влас Северин