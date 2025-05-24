Забег «Беги, герой!» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 24 мая стартовал 11 забег «Беги, герой!». Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Заявки на участие подали около 20 тыс. человек, среди которых 4 тыс. — дети, для которых организован отдельный забег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Среди бегунов группа инклюзивных спортсменов, которые выходят на дистанцию вместе со своими наставниками. Также на участие в соревновании зарегистрировались более 250 корпоративных команд.

В забеге на пять километров 24 мая на старт вышли около семи тысяч человек. Среди них — 92-летняя Клара Богатова. Она регулярно приезжает из Москвы в Нижний Новгород, чтобы принять участие в «Беги, герой!».

Андрей Репин