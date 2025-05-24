В Оренбуржье произошло ДТП с тремя погибшими

Сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ночное время на 184 километре трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Р. Казахстан произошла техническая поломка грузового автомобиля «Даф», которым управлял 24-летний водитель. Позже водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2112» столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП 67-летний водитель отечественного автомобиля, пассажиры 48 и 50 лет от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще два пассажира госпитализированы с различными травмами.

Руфия Кутляева