В Оренбуржье проводят проверку по факту обрушения стены в общежитии

Прокуратура Ленинского района Орска организовала проверочные мероприятия по факту обрушения смежной с душевой комнатой стены в общежитии на ул. Станиславского в Орске. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в рамках проверки прокуратура с привлечением специалистов установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям (бездействию) ответственных за эксплуатацию постройки лиц. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

Руфия Кутляева