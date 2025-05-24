Петр Фрадков дал старт полумарафону в Ярославле и принял участие в забеге

Председатель ПСБ и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков открыл всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Ярославле. Он лично стартовал на дистанции «ПСБ 5 км» в рамках синхронного запуска забега. К забегу присоединились около 8 500 сотрудников ПСБ по всей стране на различных дистанциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

24 мая Ярославль стал частью IX полумарафона «ЗаБег.РФ», одного из крупнейших беговых событий страны, генеральным партнером которого традиционно выступает ПСБ. Все участники начали дистанцию одновременно – не только в городах России, но и в 15 зарубежных странах, где мероприятие прошло под брендом One Run. В забеге в Ярославле участвовало около 1000 сотрудников ПСБ.

В Ярославле мероприятие стартовало на Стрелке и собрало широкий круг участников — от профессиональных атлетов до любителей и семей с детьми. Для всех были доступны четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Трассы проходили через ключевые исторические и культурные локации города: Волжская набережная, Стрелка, Храм Ильи Пророка, Успенский собор, Демидовский сад и другие достопримечательности. Все финишировавшие получили памятные медали, а победители — призы и подарки от ПСБ.

«Я рад приветствовать участников сегодняшнего полумарафона в Ярославле, городе, который стал для ПСБ не просто новым домом, а символом единства и развития. «ЗаБег.РФ» имеет колоссальный социальный эффект, стимулируя людей к здоровому образу жизни, а бизнес — к включению легкоатлетических тренировок в свою корпоративную культуру. Мы поддерживаем эти стремления — развиваем массовый, детский и корпоративный спорт, создавая в регионах спортивную инфраструктуру, инвестируя в спортивно-социальную жизнь страны. И уже седьмой год подряд ПСБ является генеральным спонсором и традиционным участником всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Поздравляю жителей Ярославля, наших сотрудников и всех участников полумарафона с этим замечательным праздником здоровья и спорта!»,— отметил Петр Фрадков.

«ЗаБег.РФ» — первый в стране полумарафон, который проводится с синхронным стартом по всей территории России. С 2023 года он получил статус международного. В этом году забег был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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