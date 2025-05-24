67% работодателей в Ижевске принимают выпускников вузов и ссузов на стажировки

67% работодателей в Ижевске принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки: 26% из них имеют четко разработанные подходы, 41% — делают это бессистемно, следует из опроса сервиса SuperJob. Каждый второй работодатель предлагает трудоустройство в штат большинству стажеров. 22% компаний делают такое предложение менее чем половине участников. 19% организаций ограничиваются джоб-офферами только для самых выдающихся кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из опроса горожан в возрасте до 27 лет с опытом стажировок следует, что 65% из них получили работу в компаниях, где проходили стажировку. Еще 12% отказались от предложения трудоустроиться. Две трети респондентов рассматривают стажировки как место получения практического опыта, 13% горожан целенаправленно ищут работу через них.