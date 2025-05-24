Госавтоинспекция Ростовской области работает в усиленном режиме

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

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В Госавтоинспекции напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до двух лет. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела.

Также экипажи ДПС патрулируют места уличного дрифта и агрессивного вождения. «Призываем водителей отказаться от подобных "развлечений", которые угрожают не только вашей безопасности, но и безопасности окружающих. Уличный дрифт — не спорт и не шоу, а прямое нарушение закона»,— подчеркивается в сообщении.

Мария Иванова