В Нижнекамске задержали мужчину с судимостью по подозрению в грабеже смартфона из квартиры местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске задержали мужчину, подозреваемого в грабеже смартфона из квартиры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Нижнекамске задержали мужчину, подозреваемого в грабеже смартфона из квартиры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел около двух часов дня в квартире на улице 50 лет Октября. Потерпевший, 40-летний мужчина, сообщил, что его сожительница впустила в квартиру троих незнакомцев — двух мужчин и женщину. Один из мужчин напал на хозяина, нанеся несколько ударов, после чего выхватил у него мобильный телефон и скрылся с сообщниками.

Сотрудники Росгвардии опросили потерпевшего и начали искать подозреваемых. В парке на Школьном бульваре они заметили людей, подходящих под описание, и вызвали подкрепление. Всех троих задержали. При досмотре у 39-летнего задержанного нашли квитанцию из ломбарда, где был продан телефон.

Впоследствии потерпевший опознал свой телефон и нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Влас Северин