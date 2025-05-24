Жителя Краснодара будут судить за нападение на пенсионерку

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара направила в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 9 января 2025 года вечером на улице Бургасской. Злоумышленник, заметив 60-летнюю женщину с сумкой на плече, решил ее украсть. Он напал на потерпевшую сзади, ударил молотком по голове и нанес не менее пяти ударов руками и ногами.

Завладев сумкой, содержимое которой оценивается в 35 тыс. руб., нападавший скрылся с места преступления. Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предмета в качестве оружия). За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина