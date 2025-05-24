Жители Екатеринбурга перевели мошенникам 21 млн рублей за минувшую неделю

На прошедшей неделе жители Екатеринбурга перевели мошенникам более 21 млн руб. Как сообщили в УМВД по городу, в текущие выходные в качестве превентивных мер полицейские проводят рейды и информируют о распространенных способах мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана», — говорится в сообщении.

По данным полиции, накануне свердловчанка сообщила о мошенничестве в отношении нее более чем на 4 млн руб. По указанию неизвестного, который представился сотрудником ФСБ, она оформила на себя кредит на 2,4 млн руб. и перевела кредитные деньги и личные накопления на «безопасный счет».

Кроме того, жертвой мошенников стал 12-летний мальчик, который по указанию якобы сотрудника налоговой перевел 380 тыс. руб. на счета аферистов. «С мальчиком связалась лжесотрудник ФНС и попросила узнать, где у его родителей хранятся денежные средства с целью их проверки на финансирование вражеского государства. Через некоторое время мальчик заметил, куда отец прячет ключи от сейфа, и в отсутствии родителей дома самостоятельно открыл сейф», — отметили в полиции.

По факту обоих инцидентов возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мария Шараева