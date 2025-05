Зарубежные СМИ: Какой ущерб ЕС могут принести пошлины США?

США и Евросоюз не нашли компромисс в торговых переговорах. Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 50% против ЕС с 1 июня. С Брюсселем сложно вести дела, разговоры «ни к чему не ведут», написал американский президент в своей соцсети Truth Social. После этого ведущие европейские индексы упали на несколько процентов. Позднее он добавил, что решение окончательное. Заявления Трампа привели к снижению цен на акции и падению курса доллара, положив конец относительному спокойствию на рынках, пишет Financial Times. Политики и бизнесмены не ожидали такого резкого поворота в стратегии американской администрации относительно пошлин. Почему Трамп не готов к сделке с Евросоюзом? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Это тактика, ведущая к переговорам, реальная угроза или просто порыв ярости американского президента? Таким вопросом задается The New York Times. Какой бы ни была стратегия или ее отсутствие, если Трамп доведет начатое до конца, последствия для американской, европейской и всей мировой экономики будут разрушительными. Неопределенность снижает привлекательность инвестиций в страну, и компании за пределами США уже повысили оценку рискованности таких вложений. При этом нервозность на рынках и жесткая неотступная позиция европейцев могла бы вызвать тревогу Трампа и заставить его сделать шаг назад, допустили экономисты в беседе с The New York Times.

А кельнский Институт германской экономики посчитал, что возможное введение американских пошлин будет стоить немецкой экономике около €200 млрд к 2028 году — к концу срока Трампа. При этом если Евросоюз введет встречные тарифы, ущерб к этому моменту вырастет еще на €50 млрд. 50-процентный сбор на импорт из Европы приведет к росту потребительских цен на все — от немецких автомобилей до итальянского оливкового масла, добавляет Reuters.

При этом Трамп отверг эти опасения, заметив, что иностранные компании могут сгладить этот негативный эффект пошлин, например, с помощью переноса производства в Соединенные Штаты. Тем не менее он признал, что за некоторые издержки придется заплатить потребителям, пишет Bloomberg.

США до сих пор не получили от лидеров ЕС обязательства ввести новые пошлины на китайскую промышленность, а это приоритет для администрации Трампа, объясняет The Wall Street Journal решение американского президента. Хотя недавно стороны обменялись документами. США перечислили области, в которых хотят уступок, в частности, нетарифных барьеров и экономическую безопасность. В Евросоюзе якобы выразили готовность к сотрудничеству по Китаю, сообщили источники издания.

В американском Минфине предположили, что угрозы введения пошлин на самом деле — это рычаг давления на Брюссель, чтобы ускорить его согласие на новый торговый пакт. Теперь Евросоюз должен выбрать: принять ответные меры и ввести встречные пошлины или пойти на уступки США, заключает Financial Times.

