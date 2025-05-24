В Грачевском округе Ставрополья водитель квадроцикла сбил пешехода и скрылся

В селе Грачевка 23 мая около 19:00 произошла авария с участием квадроцикла «Шарк». По предварительным данным, 13-летний подросток сбил 12-летнюю девочку на обочине и скрылся с места происшествия, сообщает госавтоинспекиця Ставрополья.

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Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Водитель квадроцикла, оказавшийся местным жителем, в силу возрасте не имел водительского удостоверения. Квадроцикл принадлежал его матери.

Транспортное средство отправлено на специализированную стоянку. В отношении матери подростка составлены административные материалы по ч.1 и 3 ст. 12.7, ст. 12.6 и ч.1 ст.12.1 КоАП РФ – за передачу права управления транспортом лицу без водительского удостоверения, неиспользование шлема и управление незарегистрированным транспортным средством. По факту ДТП проводится проверка.

Андрей Николаев