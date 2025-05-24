В Волгодонске автомобиль насмерть сбил пешехода на переходе
Сегодня в 07:20 на Жуковском шоссе, 15 в Волгодонске легковой автомобиль сбил человека насмерть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, автомобиль Nissan Expert под управлением 22-летнего водителя сбил 72-летнего прохожего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте происшествия. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.