«Новый дом» получит землю в Завьяловском районе под стройку производства Palizh

ООО «Новый дом» получит земельный участок в Завьяловском районе в аренду и без торгов для реализации инвестпроекта по строительству производства Palizh. Площадь выделяемой территории — 50,4 тыс. кв. м. Участок находится вдоль трассы Ижевск—Воткинск, около села Италмас. На земле разрешена производственная деятельность. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте правительства. По данным Национальной системы пространственных данных, кадастровая стоимость участка составляет 9,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальная система пространственных данных Фото: Национальная система пространственных данных

«Новый дом» был зарегистрирован в июне 1998 года в Ижевске. Предприятие занимается производством прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий. «Новый дом» владеет торговыми марками Palizh, GOL и KolerPark. По данным kartoteka.ru, генеральным директором предприятия является Елена Телицына. Выручка «Нового дома» в 2024 году увеличилась на 11,5% и составила 1,6 млрд руб. Чистая прибыль, напротив, сократилась на 91,7% — до 21,5 млн руб. Штат сотрудников превышает 200 человек.