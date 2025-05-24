В Менделеевске кафе «Кофейня» на улице Тукая закрыли на 30 дней по решению суда из-за нарушений санитарных норм. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Менделеевске закрыли кафе «Кофейня» из-за нарушения санитарных норм

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан В Менделеевске закрыли кафе «Кофейня» из-за нарушения санитарных норм

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В ходе осмотра выявлены нарушения в технологическом процессе и санитарном состоянии. Установлено, что кафе не имело необходимых помещений для хранения и приготовления пищи, что приводило к несоблюдению санитарных норм.

Мытье посуды и продуктов происходило в одной ванне. Кроме того, было отмечено неудовлетворительное санитарное состояние помещений, а также совместное хранение инвентаря, используемого для готовой и сырой продукции.

Сотрудники же были допущены к работе без медицинского осмотра и гигиенического обучения. Протоколы о временном запрете деятельности и административном правонарушении направлены в Менделеевский районный суд. Суд принял решение о запрете деятельности кафе на 30 суток.

Влас Северин