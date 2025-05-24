В Новороссийске с начала года ущерб почвам нанесли на 3,5 млн рублей

В Новороссийске контрольно-ревизионное управление совместно с Росприроднадзором зафиксировали с начала 2025 года более 10 случаев незаконного сваливания грунта и строительного мусора на территориях общего пользования, нарушителям начислен ущерб на сумму свыше 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В ходе работ по планировке рельефа земельных участков, находящихся в частной собственности, все чаще выявляются случаи сваливания грунта и строительного мусора на территории общего пользования», — рассказали в администрации.

Надзорные органы напоминают землепользователям, что сваливание грунта и строительного мусора вне отведенных для этого местах запрещено. За это предусмотрены штрафные санкции.

Алина Зорина