Денис Паслер поручил исправить проблемы с теплом и водой в Североуральске

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил проверить работу системы теплоснабжения и водопроводных сетей в Североуральске для подготовки плана модернизации. Как он сообщил в своем Telegram-канале, муниципалитет не достигает готовности к отопительному сезону последние десять лет, а вода «далека от надлежащего качества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Поставил задачу — оперативно завершить разработку проектной документации для того, чтобы мы могли посмотреть и оценить его эффективность. В июле вновь соберу коллег, проверю, как выполнены поручения. Очевидно, что сразу все проблемы решить не получится. Необходимо расставить приоритеты, определить подходы и основные этапы работы», — отметил Денис Паслер.

По его словам, для Североуральска будут выделены средства на подготовку центральной котельной к следующему отопительному сезону. Он подчеркнул, что сейчас разрабатывается новый проект источника питьевой воды на базе Вагранского месторождения.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, на ремонт водопроводных сетей направлено 48,2 млн руб., в том числе 26,3 млн руб. из федерального бюджета.

Мария Шараева