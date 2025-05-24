В Ессентуках 25 мая ограничат движение транспорта

Для обеспечения мер антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятия «17 мгновений воды» в Ессентуках будет перекрыта часть дорог. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 13:00 до 22:30 25 мая будет запрещен проезд и парковка автомобильного транспорта на участке улицы Кисловодская от дома №5 до Интернациональной, а также на участке по Советской от здания №5 до Интернациональной.

Андрей Пугачев