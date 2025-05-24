На Ставрополье в ДТП с «Газелью» пострадал водитель легковушки

В Минераловодском округе Ставропольского края на 350 километре автотрассы «Кавказ» водитель «Газели», по предварительным данным, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Пятигорска, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

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В результате аварии 46-летний водитель «семерки» с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

По данным госавтоинспекции, за рулем пассажирской «Газели» находился 64-летний местный житель со стажем вождения около 33 лет. За последние два года мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Пассажиров в «Газели» не было. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали происшествия.

Андрей Пугачев