В Татарстане в 2025 году отремонтируют 23 моста

В Татарстане в 2025 году проведут работы на 23 мостовых сооружениях по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает «Татар-информ».

Работы охватывают 18 муниципальных образований республики.

В Высокогорском районе займутся ремонтом моста через реку Киндерка на дороге «М-7 Волга — Киндери — Высокая Гора». В Балтасинском районе обновят мост через приток Арборка на дороге «Балтаси — Атня». В Чистопольском районе отремонтируют мост через ручей на трассе «Казань — Оренбург — Чистополь». В Рыбно-Слободском районе реконструируют мост через реку Ачису в селе Ямашево.

Также продолжаются работы, начатые в 2024 году. В Алексеевском районе реконструируют мост через реку Малый Черемшан на дороге «Муслюмкино — Билярск». В Менделеевском районе обновляют мост через реку Возжайка в селе Камаево. В Кайбицком районе ремонтируют мост через реку Бирля на дороге «Большие Кайбицы — Камылово». В Мамадышском районе строят новый мост через реку Ошма с подходами в городе Мамадыш.

Влас Северин