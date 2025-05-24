Пермский «Хуторок» станет рестораном русской национальной кухни

В Перми этой осенью начнется ребрендинг известных ресторанов «Хуторок». Новая концепция кафе будет предполагать наличие элементов русской культуры как в интерьере, так и в меню. Первые заведения закроются на ремонт уже в конце этого года. Речь идет о кафе на ул. Мира, 11, в Балатово, ул. Сибирской, 10 и на ул. Ленина, 60, в ТЦ «Колизей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, новая концепция ресторанов «Хуторок» будет направлена на русскую культуру. При этом все заведения будут выполнены в разном стиле. Например, в ресторане ул. Сибирской будет представлена печь, символизирующая домашний очаг. Интерьерные решения будут предполагать экологичные материалы, включая дерево, солому, глину, лен. «Русская кухня и гостеприимство – это часть культурного кода. Традиционно такие рестораны воспринимаются как изба с блинами, но мы в это понятие вкладываем гораздо большее – архетип дома, семьи», – подчеркнул автор идеи ребрендинга ресторатор Олег Поляков.

В компании не исключают возможности расширения «русской» концепции за пределами Прикамья. Известно, что на данный момент уже заключены договоренности с рестораторами из Екатеринбурга.

Напомним, недавно стало известно о планах «Национальной кухни» провести ребрендинг в своих заведениях среднего ценового сегмента – сетях «Хуторок», «Пельменная», «Компот». Во время работ поменяется интерьер, кухня, обслуживание будут скорректированы названия заведений. Как пояснил «Ъ-Прикамье» основатель группы Олег Поляков, слово «Хуторяне» является одним из вариантов нового названия сети «Хуторок». «Это одно из наименований, которые мы рассматриваем», - обратил внимание господин Поляков. Решение о новом названии известной сети в компании еще не принято.

«Национальная кухня» - один из старейших пермских ресторанных холдингов, первые заведения группы открылись в городе в начале 2000-х годов. По данным группы «Национальная кухня» в соцсети «ВКонтакте», по состоянию на 2017 год компания управляла более чем 40 заведениями, но сейчас некоторые из них прекратили работу. Из тех, что обозначались активами группы ранее, в Перми функционируют сети «Хуторок», «Пельменная», «Компот», Five.