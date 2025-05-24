В Марий Эл два подростка погибли при столкновении мопеда с автомобилем

В Мари-Турекском районе Марий Эл произошло ДТП, в котором погибли двое подростков. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, около 21:15 на втором километре автодороги Мари-Турек — Мари-Билямор.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом. В результате аварии 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка скончались на месте.

Следственные органы СК РФ по Марий Эл организовали доследственную проверку по факту ДТП. Прокуратура Мари-Турекского района республики также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии.

Влас Северин