В Казани за сутки 7 человек пострадали в ДТП

За последние 24 часа на дорогах Казани зафиксировано 208 аварий, пострадали 7 человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили 90 ДТП через центры обработки и еще 49 случаев непосредственно на местах происшествий.

Правоохранители также выявили 5 пьяных водителей и 8 автомобилистов, управлявших транспортом без соответствующих прав. Кроме того, к административной ответственности привлечены 7 мотоциклистов, 2 велосипедиста и 16 владельцев электросамокатов за различные нарушения ПДД.

Влас Северин