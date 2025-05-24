Метро Петербурга просит взыскать 67 млн рублей с организаторов теракта 2017 года

Метрополитен Санкт-Петербурга подал иск к организаторам теракта в 2017 году. Он требует взыскать с них компенсацию за ущерб в размере 67 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Иск зарегистрировал Ленинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева. «Совершенным преступлением истцу причинен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона»,— пояснила она позицию истца.

Теракт в метрополитене Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В поезде на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Погибли 15 человек, еще 67 получили ранения. В 2019 году суд вынес приговоры в отношении 11 обвиняемых.