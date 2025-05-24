Пермский край лидирует по объему погрузки удобрений на СвЖД

В январе-апреле погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 6,4 млн т. Это на 4,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

В число лидеров по отправке химических и минеральных удобрений в России входят предприятия Пермского края, которые осуществляют погрузку на станциях Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы и Углеуральская.

Отправки удобрений со станций СвЖД на экспорт через порты Северо-Запада и сухопутные погранпереходы с начала года увеличились на 2% (отправлено 4,7 млн тонн). Внутри страны перевезено 1,7 млн тонн (+12,6%). Основные станции назначения – Забайкальск, Наушки, Камышовая, Карталы, Красное.