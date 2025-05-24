Концерт «Ленинграда», фестиваль «Огни Сибири» и шоу 25/17

Когда состоится концерт группы «Ленинград», какая будет программа на фестивале «Огни Сибири», где можно освоить техники фаер-шоу, а также что подготовили музыканты 25/17 к юбилею легендарной пластинки. Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

24 мая (суббота)

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На Михайловской набережной состоится фестиваль «Огни Сибири». Гостей ждет фаер-шоу, которое представят 230 пиротехников со всей страны. В 18:00 у главной сцены пройдет серия мастер-классов, участники которых смогут освоить трюки с огнем. В 21:30 зрителей ждет огненный гала-концерт.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка Веры Беленькой «Глазами Веры». Экспозиция подготовлена к 50-летию художницы. Она включает графические и живописные произведения разных лет. Особое место в творчестве Веры Беленькой занимает жанр портрета, в котором она исследует человеческую натуру. Начало в 12:00.

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В парке SUP-серфинга на ул. Заровного 42/1 состоятся общесибирские соревнования. Состязания SUP-серферов пройдут в двух категориях — «любители» и Pro. 24 мая участников ожидает заплыв на 200 метров (спринт), 25 мая — марафон на 4,5 км. Начало в 9:00.

В Центре «Сибирь-Хоккайдо» пройдет фестиваль «Японская весна в Сибири». В программе —семинары по традиционным узорам и орнаменту японской живописи и мастер-класс по живописи «нихонга» японской художницы Саката Вакако. Начало в 14:00.

25 мая (воскресенье)

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В Новосибирском государственном театре оперы и балета пройдет концерт «Маяковский&Есенин». Артисты разыграют поэтическую дуэль, которая состоялась между Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским. Зрителей ожидают вокальный цикл на стихи поэтов, а также чтение их произведений. На сцене выступят солист оперы Михайловского театра Семен Антаков, пианист Андрей Телков и актер МХАТа им. М. Горького Николай Коротаев. Начало в 18:00.

26 мая (понедельник)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет 56-е областное конкурсное шоу начинающих дизайнеров одежды от школы дизайна «Меланж». Начинающие модельеры продемонстрируют свои работы к летнему сезону. Начало в 14:00.

27 мая (Вторник)

В кинотеатре «Победа» состоится премьера фильма «Грешники». Режиссер Райан Куглер создал картину на стыке жанров ужаса и боевика. История разворачивается в 1930-е годы в Миссисипи. Два брата-близнеца, бывшие гангстеры, возвращаются из Чикаго с большими деньгами. Они решают открыть увеселительное заведение для рабочих с плантации. На открытие они приглашают талантливого блюзмена — молодого сына проповедника. Его музыка привлекает темные силы, которым братьям предстоит дать отпор.

28 мая (среда)

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На сцене «Локомотив-Арены» выступит группа 25/17. Концерт посвящен 10-летию альбома «Русский подорожник». Группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым («Бледным») и Антоном Завьяловым («Антом»), выступает с 2002 года. Начало в 20:00.

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В ДК Железнодорожников выступит оркестр СAGMO. Музыканты исполнят программу по мотивам саундтреков голливудского композитора Ханса Циммера. Заявлены композиции из таких картин, как «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс» и «Гладиатор». Начало в 19:00.

29 мая (четверг)

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На сцене «Сибирь-Арены» группа «Ленинград» сыграет новый концерт. В программе — хиты музыкантов «Вояж», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и «WWW», а также новые песни. Начало в 20:00.

В Доме джаза пройдет заключительный весенний концерт. В этот вечер квартет Евгения Ранга исполнит всемирно известные композиции эпохи свинга, бразильские босса-новы, а также популярные мелодии в интересных джазовых аранжировках. Начало в 19.00.

30 мая (пятница)

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В Доме ученых СО РАН состоится спектакль «Там же, тогда же» по пьесе Бернарда Слэйда «SameTime, NextYear». В ролях — Максим Аверин и Анна Якунина. Герои спектакля при всех внешних изменениях в мире встречаются каждый год в одном и том же месте. Сутки, проведенные вместе, помогают им прожить до следующей встречи. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова