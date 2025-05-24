Движение по трассе М-12 после ДТП открыли в одну сторону

Компания «Автодор» сообщила, что движение на 65-м км трассы М-12 открыли в направлении Владимира. Вечером 23 мая на этом участке дороги произошло ДТП с участием микроавтобуса и трех автомобилей.

«Плата за проезд по участку с затором в результате аварии на 65-м км М-12 взиматься не будет. Владельцам транспондеров средства вернутся на счет»,— добавила пресс-служба «Автодора».

Вечером 23 мая на участке трассы вблизи Ногинска микроавтобус столкнулся с тремя легковыми машинами. Погибли женщина и ребенок. Еще 10 человек пострадали. Движение по М-12 было перекрыто примерно с 22:00 мск для эвакуации раненых.