Самолет Ан-2 выкатился на боковую полосу при посадке в Томске

Самолет Ан-2 авиакомпании «Агат» выкатился на боковую полосу во время посадки в аэропорту Колпашево в Томской области. Росавиация начала расследование.

Как уточнило ведомство в Telegram, на борту находились три человека, никто не пострадал. Самолет выполнял лесопатрульный полет.

Расследование ведет комиссия Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Она должна «установить причины серьезного авиационного инцидента» и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, добавила Росавиация.