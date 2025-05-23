Число пострадавших при нападении на вокзале Гамбурга увеличилось до 17

Спасательные службы Германии сообщили, что в результате нападения с ножом на центральном железнодорожном вокзале в Гамбурге пострадали 17 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Полиция Гамбурга уточнила, что точных данных о числе пострадавших пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Как передает Spiegel, шесть человек получили серьезные ранения, семь — легкие. По предварительным данным полиции, на людей с ножом напала 39-летняя женщина. Spiegel пишет, что после происшествия нож достали с железнодорожных путей.

Отправление некоторых поездов с вокзала Гамбурга отменили. Подозреваемую в нападении задержали, сопротивления она не оказывала. Полиция допускает, что у женщины есть признаки психического расстройства.