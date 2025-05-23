Студента из Санкт-Петербурга приговорили к 10 годам за поджог дверей здания ФСБ

Первый Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего петербуржца Юрия Петраша (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) к десяти годам лишения свободы. Его признали виновным в теракте за поджог дверей здания УФСБ. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Первые два года заключения он проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. По версии следствия, 7 февраля Петраш (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пришел к зданию УФСБ на Литейном проспекте с легковоспламеняющейся жидкостью. Он облил входные двери и поджег их. Его задержали недалеко от места преступления.

Осужденный утверждал, что на преступление пошел, потому что стал жертвой мошенников. Сначала злоумышленники завладели его деньгами, а потом пообещали вернуть их, если он бросит «коктейль Молотова» в здание ФСБ.

«Фонтанка» сообщала, что, судя по соцсетям осужденного, он учился в Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, планировал стать химиком. Издание пишет, что студент интересовался японской анимацией, популярными блогерами и многопользовательскими видеоиграми.