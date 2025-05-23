На Кубани общественная палата подготовит 3 тысячи наблюдателей для выборов

Общественная палата Краснодарского края организует подготовку около 3 тыс. общественных наблюдателей для работы на предстоящих выборах. Они будут присутствовать на всех избирательных участках региона в Единый день голосования 14 сентября 2025 года, пишут «Краснодарские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этот день жители Кубани выберут губернатора края, депутатов городских парламентов Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Армавира и Горячего Ключа. Кроме того, в 30 муниципалитетах региона пройдут выборы депутатов местных советов.

Для подготовки наблюдателей запланированы выездные семинары и специальные обучающие программы. Обучение будут проводить 51 тренер из муниципальных образований, включая представителей общественных палат.

Алина Зорина