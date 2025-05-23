На Кубани общественная палата подготовит 3 тысячи наблюдателей для выборов
Общественная палата Краснодарского края организует подготовку около 3 тыс. общественных наблюдателей для работы на предстоящих выборах. Они будут присутствовать на всех избирательных участках региона в Единый день голосования 14 сентября 2025 года, пишут «Краснодарские известия».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В этот день жители Кубани выберут губернатора края, депутатов городских парламентов Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Армавира и Горячего Ключа. Кроме того, в 30 муниципалитетах региона пройдут выборы депутатов местных советов.
Для подготовки наблюдателей запланированы выездные семинары и специальные обучающие программы. Обучение будут проводить 51 тренер из муниципальных образований, включая представителей общественных палат.