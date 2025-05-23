СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно РФ

Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно у побережья страны. Об этом 23 мая сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя правительства страны. Пресс-атташе посольства России в Мозамбике Полина Жукова подтвердила агентству ТАСС, что 10 мая неизвестные обстреляли российское судно у мозамбикского побережья в Индийском океане.

«В настоящий момент расследование продолжается, и как только появятся конкретные результаты и мы поймем, что на самом деле произошло, правительство с полной прозрачностью предоставит разъяснения общественности и международному сообществу»,— приводит портал слова представителя мозамбикского правительства Иносенсио Имписсы.

Речь идет о предполагаемом нападении на российское судно, которое произошло 10 мая в районе провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Как сообщает Club of Mozambique со ссылкой на источник в посольстве России в Мапуту, 10 мая около 15:00 по местному времени 62-метровое судно, проводившее исследовательские работы, на пути в порт Мапуту подверглось нападению более чем в трех милях от побережья острова Тамбузи, в архипелаге Киримбас. «Его атаковали два неизвестных судна, которые не вступали в контакт с судном, но открыли по нему огонь»,— цитирует портал своего собеседника.

Факт инцидента с судном агентству ТАСС 23 мая подтвердила пресс-атташе посольства России в Мозамбике Полина Жукова. По ее словам, никто из россиян на борту не пострадал. При этом Иносенсиу Имписса сообщил журналистам, что правительство Мозамбика пока не получило официального уведомления от посольства России относительно инцидента.

В течение последних семи лет богатая газом северная провинцию страны Кабу-Делгаду систематически подвергается нападениям со стороны вооруженных группировок. В частности, там действуют исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб» и экстремистские группировки, связанные с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

Анастасия Домбицкая