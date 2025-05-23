«Поэт танца»

В пятницу, 23 мая, на Театральной площади читали стихи: в очереди к Большому и с его сцены. Строки Пушкина, Ахматовой, Пастернака звучали в память о хореографе Юрие Григоровиче, 30 лет руководившем балетной труппой главного театра страны. На исторической сцене cобрались его коллеги и ученики, благодарившие его за замечательные роли и отмечавшие, что во всем, что он делал и чему учил, не было простых движений, но были смысл и чувства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пришедшие проститься с Юрием Григоровичем хотели прикоснуться к большому искусству

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пришедшие проститься с Юрием Григоровичем хотели прикоснуться к большому искусству

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Вот так же мы раньше и стояли в очереди, чтобы билет на балет достать, по несколько часов!

— Да, нам не привыкать, ради такого искусства можно и несколько суток ждать.

С самого утра Театральная площадь была огорожена забором, вдоль которого к 11 часам собралась заметная толпа — в Большом театре прощались с хореографом Юрием Григоровичем.

Руководство театра решило допустить на прощание всех желающих, однако при входе их ожидал тщательный досмотр. Тем временем соседи по очереди не упускали возможности похвастаться друг перед другом своим культурным опытом.

«Помню, видел его еще в советское время, сидели в зале ожиданий в аэропорте Чикаго с ним. Понимаете, где я бывал?!» — улыбался седой мужчина с букетом роз. «Да, Чикаго, неплохо,— ухмылялась в ответ пожилая женщина в шляпе.— А я вот переводчица, сама водила американцев сюда на "Спартак". Так и удавалось посмотреть». Окружающие с интересом кивали. «И что, нравилось американцам?» — спрашивали они переводчицу. «Еще бы, даже они понимали силу таланта Юрия Николаевича,— с придыханием отвечала она.— Я вообще бестелесной становилась. Всю постановку же стоять приходилось, кто бы мне место дал. Но я не чувствовала ни ног, ни спины, ни усталости, вообще ничего — растворялась в балете».

С не меньшим придыханием в другом конце очереди еще одна пожилая женщина с ярко-красными волосами декларировала Пушкина. «"Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон" помните? Вот он его затребовал к себе сейчас, не дожидаясь столетия»,— трактовала она строки поэта. «Какой бы был у него юбилей тогда,— сокрушалась ее собеседница.— Я сама, вот, кстати, стихи посвятила Григоровичу». Расслышать их корреспонденту “Ъ” не удалось — мирно беседовавшую очередь активно растолкали разновозрастные дамы с подчеркнуто прямыми спинами. «Пропустите нас, мы заслуженные и народные, сами балерины, нам нужно внутрь»,— обращались они к охраннику. Но тот оставался непреклонным: «Запускаем по команде, пока не было».

Балерины, видимо не имевшие опыта долгого стояния в театральных очередях, дружно закатили глаза, но смирились и решили обсудить, как именно организаторы установили гроб. «Думаете, на сцене? Чтобы цветы снизу возлагали? Так бы было удобно»,— предполагала блондинка. «Нет, нет, сцена не для этого. Под люстрой установят»,— отвечали ей соседки. Через несколько минут собравшихся все-таки запустили в зал. Гроб с телом хореографа действительно стоял перед сценой, уставленной венками. Сама сцена была пустой — и только в глубине возвышался огромный портрет хореографа — запечатленный в профиль, он как бы смотрел на пришедших проститься с ним, а за спиной у него оставались министр культуры Ольга Любимова, директор Большого Валерий Гергиев и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, занявшие место в первом ряду.

Фотогалерея Большой балетмейстер Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артист балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год Фото: Петр Федотов / ТАСС С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год Фото: Александр Коньков / ТАСС С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара» Фото: Александр Коньков / ТАСС Во время репетиции, 1977 год Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год Фото: Александр Коньков / ТАСС С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год Фото: Александр Коньков / ТАСС На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год Фото: Александра Коньков / ТАСС В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год Фото: Александр Чумичев / ТАСС Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год Фото: Александр Коньков / ТАСС На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год Фото: Александр Коньков / ТАСС После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год Фото: Александр Неменов / ТАСС В Большом театре, 1993 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. 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Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год Фото: Петр Федотов / ТАСС С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год Фото: Александр Коньков / ТАСС С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год Фото: Александр Коньков / ТАСС Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара» Фото: Александр Коньков / ТАСС Во время репетиции, 1977 год Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год Фото: Александр Коньков / ТАСС С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год Фото: Александр Коньков / ТАСС На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год Фото: Александра Коньков / ТАСС В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год Фото: Александр Чумичев / ТАСС Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год Фото: Александр Коньков / ТАСС На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год Фото: Александр Коньков / ТАСС После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год Фото: Александр Неменов / ТАСС В Большом театре, 1993 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. 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Ведущий церемонии не меньше получаса зачитывал телеграммы первых лиц, среди которых президент Владимир Путин, вице-премьер Татьяна Голикова и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Затем распорядитель пригласил к микрофону всех, «кто хотел бы сказать несколько слов об этом великом человеке». Первым слово взял академик Российской академии художеств Андрей Золотов. «"Настоящую нежность не спутаешь ни с чем",— процитировал он Анну Ахматову.— Он подарил нам минуты истиной нежности. Он раскинул время на прошлое и будущее, и сейчас перед его гробом стоят и Шостакович, и Уланова, и даже Чайковский — все, чьи творения живо жили благодаря Юрию Николаевичу».

«Он был поэтом танца,— подхватил экс-солист Большого театра Борис Акимов.— Мы были свидетелями того, как создавались шедевры — и он дарил нам замечательны роли. На небосводе хореографии его звезда будет гореть вечно». Балерина Маргарита Дроздова вспоминала, что Юрий Григорович «установил всем нам высокую планку».

«Он всегда учил, что нет простых движений, все должно иметь смысл. И все должно иметь чувства. И мы сохраняем эту заповедь»,— заключила она.

Министр культуры Республики Марий Эл, балетмейстер Константин Иванов вспоминал: «Юрий Николаевич подарил нам всем мир мужского танца». Пока чиновник предавался воспоминаниям о сотрудничестве с хореографом, в его плечо неожиданно уткнулась балерина Анастасия Волочкова, заглушив речь громким всхлипом. «Костя, Костя, ведь мы с тобой выходили впервые танцевать в "Лебедином озере". И Коля Цискаридзе с нами»,— причитала она. Сидевший рядом Николай Цискаридзе заерзал в кресле, но господин Иванов не смутившись обнял экс-партнершу и закончил свою речь.

«Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба»,— зачитал стихотворение Бориса Пастернака уже сам Николай Цискаридзе. «Юрий Николаевич сформировал нашу судьбу. И если он кого-то любил, то пристально за ним следил и постоянно заботился,— вспоминал артист.— Нас таких было немного, и мы были выбраны не просто так. Он был с нами строг, не давал нам каких-то ролей в силу возраста или амплуа, и во всем этом сквозила забота».

К часу дня толпа поклонников, возлагавших цветы к гробу, иссякла, и ведущий пригласил всех на улицу проводить хореографа аплодисментами. Люди потянулись на выход.

Театральная площадь была залита полуденным солнцем — и собравшиеся, щурясь, натыкались друг на друга. Гроб с телом хореографа вынесли на площадь, и овации не смолкали не меньше десяти минут. Проходившие мимо люди присоединялись к аплодисментам. В момент, когда катафалк отъехал от театра, солнце резко закрыло облаками.

«Ну, получается, зашло солнце русского балета»,— заключили в толпе.

Позднее хореографа кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

Полина Ячменникова