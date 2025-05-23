«Поэт танца»
В Москве простились с Юрием Григоровичем
В пятницу, 23 мая, на Театральной площади читали стихи: в очереди к Большому и с его сцены. Строки Пушкина, Ахматовой, Пастернака звучали в память о хореографе Юрие Григоровиче, 30 лет руководившем балетной труппой главного театра страны. На исторической сцене cобрались его коллеги и ученики, благодарившие его за замечательные роли и отмечавшие, что во всем, что он делал и чему учил, не было простых движений, но были смысл и чувства.
Пришедшие проститься с Юрием Григоровичем хотели прикоснуться к большому искусству
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
— Вот так же мы раньше и стояли в очереди, чтобы билет на балет достать, по несколько часов!
— Да, нам не привыкать, ради такого искусства можно и несколько суток ждать.
С самого утра Театральная площадь была огорожена забором, вдоль которого к 11 часам собралась заметная толпа — в Большом театре прощались с хореографом Юрием Григоровичем.
Руководство театра решило допустить на прощание всех желающих, однако при входе их ожидал тщательный досмотр. Тем временем соседи по очереди не упускали возможности похвастаться друг перед другом своим культурным опытом.
«Помню, видел его еще в советское время, сидели в зале ожиданий в аэропорте Чикаго с ним. Понимаете, где я бывал?!» — улыбался седой мужчина с букетом роз. «Да, Чикаго, неплохо,— ухмылялась в ответ пожилая женщина в шляпе.— А я вот переводчица, сама водила американцев сюда на "Спартак". Так и удавалось посмотреть». Окружающие с интересом кивали. «И что, нравилось американцам?» — спрашивали они переводчицу. «Еще бы, даже они понимали силу таланта Юрия Николаевича,— с придыханием отвечала она.— Я вообще бестелесной становилась. Всю постановку же стоять приходилось, кто бы мне место дал. Но я не чувствовала ни ног, ни спины, ни усталости, вообще ничего — растворялась в балете».
С не меньшим придыханием в другом конце очереди еще одна пожилая женщина с ярко-красными волосами декларировала Пушкина. «"Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон" помните? Вот он его затребовал к себе сейчас, не дожидаясь столетия»,— трактовала она строки поэта. «Какой бы был у него юбилей тогда,— сокрушалась ее собеседница.— Я сама, вот, кстати, стихи посвятила Григоровичу». Расслышать их корреспонденту “Ъ” не удалось — мирно беседовавшую очередь активно растолкали разновозрастные дамы с подчеркнуто прямыми спинами. «Пропустите нас, мы заслуженные и народные, сами балерины, нам нужно внутрь»,— обращались они к охраннику. Но тот оставался непреклонным: «Запускаем по команде, пока не было».
Балерины, видимо не имевшие опыта долгого стояния в театральных очередях, дружно закатили глаза, но смирились и решили обсудить, как именно организаторы установили гроб. «Думаете, на сцене? Чтобы цветы снизу возлагали? Так бы было удобно»,— предполагала блондинка. «Нет, нет, сцена не для этого. Под люстрой установят»,— отвечали ей соседки. Через несколько минут собравшихся все-таки запустили в зал. Гроб с телом хореографа действительно стоял перед сценой, уставленной венками. Сама сцена была пустой — и только в глубине возвышался огромный портрет хореографа — запечатленный в профиль, он как бы смотрел на пришедших проститься с ним, а за спиной у него оставались министр культуры Ольга Любимова, директор Большого Валерий Гергиев и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, занявшие место в первом ряду.
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Большой балетмейстер
Ведущий церемонии не меньше получаса зачитывал телеграммы первых лиц, среди которых президент Владимир Путин, вице-премьер Татьяна Голикова и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Затем распорядитель пригласил к микрофону всех, «кто хотел бы сказать несколько слов об этом великом человеке». Первым слово взял академик Российской академии художеств Андрей Золотов. «"Настоящую нежность не спутаешь ни с чем",— процитировал он Анну Ахматову.— Он подарил нам минуты истиной нежности. Он раскинул время на прошлое и будущее, и сейчас перед его гробом стоят и Шостакович, и Уланова, и даже Чайковский — все, чьи творения живо жили благодаря Юрию Николаевичу».
«Он был поэтом танца,— подхватил экс-солист Большого театра Борис Акимов.— Мы были свидетелями того, как создавались шедевры — и он дарил нам замечательны роли. На небосводе хореографии его звезда будет гореть вечно». Балерина Маргарита Дроздова вспоминала, что Юрий Григорович «установил всем нам высокую планку».
«Он всегда учил, что нет простых движений, все должно иметь смысл. И все должно иметь чувства. И мы сохраняем эту заповедь»,— заключила она.
Министр культуры Республики Марий Эл, балетмейстер Константин Иванов вспоминал: «Юрий Николаевич подарил нам всем мир мужского танца». Пока чиновник предавался воспоминаниям о сотрудничестве с хореографом, в его плечо неожиданно уткнулась балерина Анастасия Волочкова, заглушив речь громким всхлипом. «Костя, Костя, ведь мы с тобой выходили впервые танцевать в "Лебедином озере". И Коля Цискаридзе с нами»,— причитала она. Сидевший рядом Николай Цискаридзе заерзал в кресле, но господин Иванов не смутившись обнял экс-партнершу и закончил свою речь.
«Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба»,— зачитал стихотворение Бориса Пастернака уже сам Николай Цискаридзе. «Юрий Николаевич сформировал нашу судьбу. И если он кого-то любил, то пристально за ним следил и постоянно заботился,— вспоминал артист.— Нас таких было немного, и мы были выбраны не просто так. Он был с нами строг, не давал нам каких-то ролей в силу возраста или амплуа, и во всем этом сквозила забота».
К часу дня толпа поклонников, возлагавших цветы к гробу, иссякла, и ведущий пригласил всех на улицу проводить хореографа аплодисментами. Люди потянулись на выход.
Театральная площадь была залита полуденным солнцем — и собравшиеся, щурясь, натыкались друг на друга. Гроб с телом хореографа вынесли на площадь, и овации не смолкали не меньше десяти минут. Проходившие мимо люди присоединялись к аплодисментам. В момент, когда катафалк отъехал от театра, солнце резко закрыло облаками.
«Ну, получается, зашло солнце русского балета»,— заключили в толпе.
Позднее хореографа кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.