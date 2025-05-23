В Железнодорожном районе Ростова завершают подвод канализации к жилой застройке

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону завершают подвод канализации к жилой застройке. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что речь идет о многоэтажном доме в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский начались летом 2024 года. На данный момент объект готов на 96%.

С учетом проведения пусконаладочных работ во 2-м квартале 2025 года ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2025 года.

Мария Хоперская