Рекордное число американцев обратилось за британским гражданством

За первые три месяца 2025 года за получением гражданства Великобритании обратился 1931 гражданин США. Это на 12% больше, чем в последние три месяца 2024 года, и это рекордный квартальный показатель как минимум с 2004 года, когда британские власти начали собирать такую статистику. Такие данные публикует правительство Великобритании на своем сайте.

Между тем CNN отмечает, что первый квартал этого года как раз совпадает с началом второго президентского срока Дональда Трампа, чем, по мнению телеканала, может объясняться желание некоторых американцев сменить гражданство. А число заявлений от граждан США на получение британского гражданства начало активно расти еще в последнем квартале 2024 года, то есть после победы Дональда Трампа на выборах.

В той же подборке на сайте британского правительства указывается, что в 2024 году более 5500 американцев получили статус постоянного резидента Великобритании, что на 20% больше, чем в 2023 году, и также является рекордом. Предыдущий раз резкий рост числа заявлений от американцев на получение британского гражданства был зафиксирован в 2020 году, когда заканчивался первый президентский срок Дональда Трампа и была пандемия COVID-19.

Алена Миклашевская