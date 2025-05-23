В Ростовской области с 24 мая закроют участок трассы А-135
В Ростовской области 24 мая закроют разворот М-4 «Дон» (Южный подъезд) к Ростову. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что автомобилисты смогут повернуть в направлении Ростова не на 10-м километре, а на 13-м километре федеральной трассы А-135. Новый разворот будет располагаться в районе авиагородка.
Изменения ввели в целях безопасности: за последние два года на месте произошли пять аварий. В результате один человек погиб и еще шесть получили травмы.