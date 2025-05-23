Участники игры «Бизнес Акулы» получили возможность попасть на бизнес-завтрак с директором малого и микробизнеса Альфа-банка Денисом Осиным и топ-менеджерами организации. Альфа-банк ко Дню предпринимателя разыгрывает приглашения. Участников бизнес-завтрака, который пройдет впервые, ждет обсуждение актуальных тем и обмен опытом. Предприниматели смогут задать свои вопросы и получить консультацию о бизнесе лично от Дениса Осина и топ-менеджеров. «Бизнес Акулы» — это стратегическая онлайн-игра, в которой объединены игровой подход и реальные возможности для развития бизнеса и установления деловых связей. Розыгрыш денежных призов и пяти приглашений на бизнес-завтрак пройдет 26 мая.

Nissan изучает возможность продажи своей штаб-квартиры в Иокогаме. Это решение связано с необходимостью покрытия расходов на масштабную реструктуризацию компании, сообщает издание Nikkei. До этого автопроизводитель объявил о намерении сократить количество заводов с 17 до 10 по всему миру. Также компания рассматривает возможность снижения объемов производства в Японии.

Совет директоров продуктовой сети «Лента» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. В компании также приняли решение не распределять прибыль по итогам прошлого года.