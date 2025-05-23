Экстренным службам Кубани передали 18 единиц новой спецтехники

Экстренные службы восьми муниципалитетов Краснодарского края получили 18 единиц новой специализированной техники, включая современные пожарные автоцистерны, автомобили первой помощи и вездеходы. Церемония вручения ключей от спецавтомобилей состоялась в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Благодаря поддержке администрации и губернатора Краснодарского края у нас есть возможность регулярно обновлять парк техники, чтобы повысить качество работы наших служб»,— отметил министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков.

С начала 2025 года сотрудники противопожарной службы и Кубань-СПАСа совершили около 4 тыс. выездов. Спасатели тушили пожары различной сложности, участвовали в аварийно-спасательных работах на дорогах, эвакуировали людей в горах, лесах и из снежных лавин. В результате операций удалось спасти более 500 человек, в том числе 42 ребенка.

Алина Зорина