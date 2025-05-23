В Таганроге семье с двумя детьми-инвалидами отказали в выплате пособий

В Таганроге семье с двумя детьми-инвалидами необоснованно прекратили выплату пособий. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что мать двух детей-инвалидов ежемесячно получала социальные пособия. Однако, региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования необоснованно прекратило выплату.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Ведомство обратилось в суд с соответствующим иском. Требования прокуратуры удовлетворили. В результате семье произвели перерасчет на сумму свыше 267 тыс. руб.

Мария Хоперская