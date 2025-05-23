Российский Красный Крест: с Украины в РФ вернулись 20 жителей Курской области

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что в рамках первого этапа обмена военнопленными с Украины в Россию вернулись 20 жителей Курской области. Ранее Минобороны сообщало, что обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских.

«Сейчас они направляются в Курск. Там их в том числе будут встречать сотрудники Российского Красного Креста. Коллеги обеспечат людей необходимым на первую ночь: питанием, водой, гигиеной. На месте также будут дежурить психологи и сотрудники службы восстановления семейных связей»,— написал господин Савчук в Telegram-канале.

Он добавил, что утром 24 мая, когда вернувшиеся «отдохнут и немного восстановят силы», сотрудники РКК приступят к оказанию им адресной помощи.

Договоренность о проведении обмена была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая отмечал, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме». В Минобороны сообщали, что передача военнопленных продолжится «в ближайшие дни». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая.

Полина Мотызлевская