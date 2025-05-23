Москалькова: история каждого участника обмена с Украиной тянет на триллер

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообщалась в военнослужащими, вернувшимися в Россию в результате первого этапа обмена с Украиной. Омбудсмен сообщила, что среди обменянных — 20 жителей Курской области, оказавшихся на Украине в результате атаки на регион в августе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

«Первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные. История каждого из них тянет на приключенческий роман или политический триллер»,— написала омбудсмен в Telegram-канале.

О каких политзаключенных идет речь — она не уточнила. В Минобороны сообщали, что в результате обмена обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Госпожа Москалькова отметила физическую и моральную усталость людей. «Будем помогать им, оказывать всяческую поддержку вернувшимся к мирной российской жизни»,— написала омбудсмен.

Договоренность о проведении обмена была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая отмечал, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме». В Минобороны сообщали, что передача военнопленных продолжится «в ближайшие дни». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая.

Полина Мотызлевская