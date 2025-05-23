Джомолунгму взяли допингом

Власти Непала расследуют быстрое восхождение британцев на Эверест. Они опасаются, что если тренд станет массовым, туристическая отрасль региона потерпит убытки. Как сообщает Telegraph, группа из Великобритании покорила горную вершину за пять дней. Обычно на подготовку и акклиматизацию требуется около двух месяцев. Чем возмущены власти региона? Расскажет Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артём Ростовцев / "Клуб 7 вершин" Фото: Артём Ростовцев / "Клуб 7 вершин"

Прежде такие экспедиции длились 45-60 дней, а само восхождение делилось на несколько этапов, включая обязательную адаптацию к высоте. Теперь подняться на вершину можно гораздо быстрее, и даже воспользоваться дополнительными услугами для комфорта, отмечает исполнительный директор клуба «7 вершин» Людмила Коробешко, которая три раза поднималась на Эверест: « В середине мая обычно уже идет штурм. Пока вы идете в базовый лагерь, вы живете в определенных населенных пунктах, это такие небольшие деревеньки шерпские, там находятся лоджии, скажем так, отельчики. Когда приходят в базовый лагерь (высота 5,3 км), там уже палатки. И дальше просто у каждой экспедиции есть свои палаточные лагеря. В принципе все это входит в стоимость экспедиции.

Совсем бюджетные экспедиции могут быть за $50 тыс., но цены иногда доходят до $200-300 тыс., это уже с какими-то излишествами, с вертолетами, со съемками фильмов».

В составе группы, которая покорила Эверест всего за пять дней, были министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс и бывшие бойцы спецназа. Перед тем как начать восхождение, они прошли в немецкой клинике курс ксенонотерапии, он якобы позволил им побороть горную болезнь и быстрее адаптироваться к высоте. В туристическом ведомстве Непала заявили, что сталкиваются с применением ксенона впервые. Кроме того, все альпинисты и организаторы обязаны декларировать используемые вещества.

Но такому быстрому восхождению, помимо всего прочего, способствовала и хорошая физическая подготовка группы, считает спортивный врач, анестезиолог-реаниматолог Андрей Селиванов: «Ксенон, аргон, криптон и неон — это инертные газы. В частности, ксенон благодаря своим свойствам используется в клинической медицине, широко использовался в спортивной медицине до сочинской Олимпиады. Это вообще советская разработка, он оказывает общее расслабляющее действие, активирует парасимпатическую нервную систему, появляется выраженный седативный эффект. Только благодаря ксенону они взошли столь быстро? Нет, просто они точно так же акклиматизировались, единственное, что они использовали методы интервальных гипоксических тренировок, то есть это отнюдь не волшебная таблетка. Плюс они бывшие сотрудники спецподразделений, как я понимаю, люди физически развитые».

В январе власти Непала повысили стоимость восхождения на Эверест для иностранных туристов. Например, весной придется заплатить $15 тыс., прежде это стоило $11 тыс. В парламенте региона заявили, что увеличение числа таких быстрых восхождений нанесет ущерб горной экономике. У гидов и других сопровождающих якобы не будет работы. Но основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин не согласен с таким выводом. По его словам, туристическая отрасль Непала, наоборот, могла бы от этого выиграть:

«Один из ограничивающих факторов для тех, кто едет на Эверест, это то, что экспедиция занимает где-то два месяца.

И есть люди, для которых деньги не вопрос, а вот два месяца из своей жизни вычеркнуть — очень большой вопрос. Клиенты едут достаточно состоятельные. Вы представляете, если это селебрити или известный политик, может быть, бизнесмен крупный, вот как ему на два месяца оставить дела? Ну, ценник, допустим, не сильно изменится, но вдруг выяснится, что это можно делать за неделю. Потенциальная аудитория очень сильно бы расширилась».

В 2014 году Всемирное антидопинговое агентство внесло ксенон в список запрещенных веществ. Но в профессиональном сообществе отмечали, что восхождения на Эверест — не спортивные соревнования и непонятно, в чем именно обвинять британскую команду. С другой стороны, и о рекорде в таком случае говорить не приходится.

Фотогалерея Экспедиция российских альпинистов в Непале Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников Фото: @dhaulagiri_8167 Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь Фото: @dhaulagiri_8167 Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м Фото: @dhaulagiri_8167 Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали Фото: @dhaulagiri_8167 По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы Фото: @dhaulagiri_8167 Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов» Фото: @dhaulagiri_8167 Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября Фото: @dhaulagiri_8167 Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов Фото: @dhaulagiri_8167 Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием Фото: @dhaulagiri_8167 Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках» Фото: @dhaulagiri_8167 Место гибели российских альпинистов в Непале Фото: Федерация альпинизма Ленинградской области Следующая фотография 1 / 11 Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников Фото: @dhaulagiri_8167 Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь Фото: @dhaulagiri_8167 Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м Фото: @dhaulagiri_8167 Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали Фото: @dhaulagiri_8167 По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы Фото: @dhaulagiri_8167 Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов» Фото: @dhaulagiri_8167 Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября Фото: @dhaulagiri_8167 Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов Фото: @dhaulagiri_8167 Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием Фото: @dhaulagiri_8167 Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках» Фото: @dhaulagiri_8167 Место гибели российских альпинистов в Непале Фото: Федерация альпинизма Ленинградской области Смотреть

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Анна Кулецкая