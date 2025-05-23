МВД предложило установить отдельные требования к полицейским электрошокерам

МВД предложило наделить Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) правом утверждать нормы воздействия на человека «специальных средств», в том числе полицейских электрошокеров. Соответствующие поправки к закону «О полиции» опубликованы 23 мая на regulation.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В пояснительной записке сказано, что у МВД есть «потребность в принятии на вооружение специальных средств», отвечающих «современному уровню развития науки и техники». По закону «О полиции» МВД не может принимать на вооружение оружие и средства, наносящие «чрезмерно тяжелые ранения или служащие источником неоправданного риска». При этом в действующем законодательстве нет требований к устройствам, в результате МВД не может подтвердить безопасность новых электрошокеров.

Требования ранее были описаны во временных нормах, поясняет МВД. Они, в частности, устанавливали допустимые изменения в организме «объекта воздействия» (то есть человека, в отношении которого применено спецсредство). Электрошокер, к примеру, мог вызывать судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранением дыхания и работы сердца. Допускалось изменение частоты сердечных сокращений без изменения ритма сердца в течение не более 20 минут. Действие временных норм закончилось в 2006 году. Сейчас во время испытаний используются нормы допустимого воздействия на человека гражданского оружия самообороны, утвержденные приказом Минздравсоцразвития.

ФМБА, сообщили в МВД, готово разработать и утвердить новые нормы, причем в отношении «наиболее важных электрошоковых устройств» (каких конкретно — не уточняется) — в течение шести месяцев с момента внесения изменений в закон, в отношении «специальных газовых средств», «специальных окрашивающих и маркирующих средств», «световых и акустических средств» и водометов — в течение двух лет с учетом проведения научных исследований для определения «критических значений параметров». Полиция ранее предлагала закрепить необходимость нормирования воздействия электрошокеров в законе «Об оружии», но такой подход не поддержали Росгвардия, Минздрав и ФМБА.

Эмилия Габдуллина